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Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Slovan Bratislava: 4 - Beşiktaş: 2

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 yenildi.

Spor 20.09.2019, 00:05 20.09.2019, 11:32
Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Slovan Bratislava: 4 - Beşiktaş: 2
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İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibine 4-2 yenildi.

58. dakikada Slovan Bratislava skora denge getirdi. Holman'ın ara pasında savunmada Ruiz'in müdahalesine rağmen top sağdan hareketlenen Sporar'a geldi. Ceza sahasına girerek sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Sporar, dar açıdan yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

62. dakikada N'Koudou'nun sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Greif iki hamlede topu kontrol etti.

63. dakikada soldan ceza sahasına giren Rharsalla, savunmada Ruiz'i geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından auta gitti.

75. dakikada soldan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Drazic'in vuruşunda, top açıyı daraltan kaleci Karius'tan döndü.

81. dakikada Ljajic'in soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Hutchinson'un kafa vuruşunda kaleci Greif'in son anda çıkardığı topu, savunma uzaklaştırdı.

85. dakikada Daniel'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında uygun durumdaki Sporar'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

90+3. dakikada Slovan Bratislava öne geçti. Holman'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Sporar'ın kafasından seken top ceza sahasında Ljubicic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2

90+4. dakikada ev sahibi takım bir gol daha buldu. Ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Rharsalla, çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-2.

Slovan Bratislava, müsabakayı 4-2 kazandı.

Stat: Narodny

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Aron Harsing (Estonya)

Slovan Bratislava: Greif, Medvedev, Abena, Bozhikov, De Marco, Rabiu İbrahim (Dk. 89 Bajric), De Kamps (Dk. 82 Ljubicic), Holman, Drazic (Dk. 77 Daniel), Rharsalla, Sporar

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz (Dk. 74 Hutchinson), Rebocho, Elneny, Dorukhan Toköz, Ljajic, Diaby (Dk. 79 Lens), N'Koudou (Dk. 82 Güven Yalçın), Umut Nayir

Goller: Dk. 14 ve 58 Sporar, Dk. 90+3 Ljubicic, Dk. 90+4 Rharsalla (Slovan Bratislava), Dk. 29 Ljajic (Penaltıdan), Dk. 45+1 Bozhikov (Kendi kalesine) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ruiz, Dk. 38 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 28 De Kamps, Dk. 84 Ljubicic (Slovan Bratislava)


 

#Beşiktaş #futbol #Slovan Bratislava #UEFA Avrupa Ligi
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