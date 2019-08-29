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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi

Spor 29.08.2019, 18:18 29.08.2019, 22:20
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
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İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Galatasaray, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile eşleşti.

Kura çekimine göre, ilk maçların 17-18 Eylül'de oynanacağı grup eşleşmeleri şöyle oluştu:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham Hotspur, Olympiacos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

- Grupta ilk iki sıra tur atlayacak
 

Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Kupa 1"de takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak, finale yükselmeye çalışacak.

2019-2020 sezonu finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
 

- Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 17-18 Eylül

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020

#Galatasaray #kura çekimi #UEFA Şampiyonlar Ligi
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