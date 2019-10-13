Futbol: Uluslararası Üçlü Turnuva





İSTANBUL (AA) - Çekya'da gerçekleştirilen Uluslararası Üçlü Futbol Turnuvası'nda yer alan 18 Yaş Altı Milli Takımı, organizasyondaki ilk maçında İsveç ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 18 Yaş Altı Milli Takımı, Çekya'da düzenlenenilk maçında milliler, MFK Kravare Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında 1-0 geriye düştü. Milliler, 81. dakikada bulduğu golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

18 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçını 14 Ekim Pazartesi günü Çekya ile yapacak.



