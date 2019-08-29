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Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası
- Türkiye, 17 yaş altı kategorisinde düzenlenen turnuvada grubunu lider tamamlayarak finale yükseldi
Spor 29.08.2019, 17:56 29.08.2019, 22:15
İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da katıldığı Viktor Bannikov Turnuvası'nda B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belarus'u 2-0 yenerek finale çıktı.
Başkent Kiev'deki Borispol Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini 17. dakikada Selman Faruk Dibek ve 82. dakikada Abdullah Soğucak attı. Millilerde 58. dakikada Ömer Faruk Beyaz penaltı atışından yararlanamadı.
Grubunu lider tamamlayan 17 Yaş Altı Milli Takımı, Viktor Bannikov Turnuvası final maçında yarın ev sahibi Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.
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