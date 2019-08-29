Son Dakika
Vatandaşlar hastanelik oldu, AFAD alarma geçti
“Biz basını daha özgür, daha çoğulcu bir Türkiye arzu ediyoruz”
Trabzonspor gruplara kaldı
Bakan Çavuşoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı
Sarıyer’de trafik kazası: 5 yaralı
Türk madenciliğinde bir ilk
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda Son 16 Turu’nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Kadın cinayetlerine boyalı protesto
Şarampole uçan otomobildeki genç yaşama tutunamadı

Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası

- Türkiye, 17 yaş altı kategorisinde düzenlenen turnuvada grubunu lider tamamlayarak finale yükseldi

Spor 29.08.2019, 17:56 29.08.2019, 22:15
Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası

İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da katıldığı Viktor Bannikov Turnuvası'nda B Grubu'ndaki üçüncü maçında Belarus'u 2-0 yenerek finale çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 8 takımın katıldığı turnuvada Belarus, Slovakya ve Litvanya ile B Grubu'nda yer alan milliler, üçüncü müsabakada Belarus ile karşılaştı.

Başkent Kiev'deki Borispol Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlıların gollerini 17. dakikada Selman Faruk Dibek ve 82. dakikada Abdullah Soğucak attı. Millilerde 58. dakikada Ömer Faruk Beyaz penaltı atışından yararlanamadı.

Grubunu lider tamamlayan 17 Yaş Altı Milli Takımı, Viktor Bannikov Turnuvası final maçında yarın ev sahibi Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

#17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı #belarus #futbol #Türkiye Futbol Federasyonu #Viktor Bannikov Turnuvası
Yorumlar (0)
23°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@