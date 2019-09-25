Futbol: Ziraat Türkiye Kupası





İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına devam edildi.

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, bugün şu ana kadar alınan sonuçlar şöyle:

Hacettepe-Yukatel Denizlispor: 0-4

Erzinspor-İnegölspor: 1-4

Görelespor-Giresunspor: 4-1

Fatsa Belediyespor-Yılport Samsunspor: 0-4

Birevim Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1

Hekimoğlu Trabzon-Adana Demispor: 0-0 (2-0 Uzatmalarda)

Ankara Demirspor-Başkent Akademi: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)

Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu: 2-2 (4-5 Penaltılarla)

Kemerspor 2003-Sarıyer: 2-2 (4-2 Penaltılarla)

Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor: 3-0

Tuzlaspor-Nazilli Belediyespor: 2-1

Silivrispor-Kastamonuspor 1966: 1-2

Kırklarelispor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Ergene Velimeşespor-Eyüpspor: 1-4

Pendikspor-Turgutluspor: 0-3

Ekol Göz Menemenspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1

Manisa Futbol Kulübü-Elazığ Belediyespor: 2-1