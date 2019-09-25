Futbol: Ziraat Türkiye Kupası





İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına iki karşılaşmayla devam edildi.

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, yapılan iki karşılaşmada şular alındı:

İstanbulspor-Pazarspor: 2-2 (3-2 Uzatmalarda)

Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük: 1-4