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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Sonuçlar

- Kupada 3. tur maçlarına iki karşılaşmayla devam edildi

Spor 25.09.2019, 19:28 25.09.2019, 21:59
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası Sonuçlar
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İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarına iki karşılaşmayla devam edildi.

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan turda, yapılan iki karşılaşmada şu sonuçlar alındı:

İstanbulspor-Pazarspor: 2-2 (3-2 Uzatmalarda)

Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük: 1-4

#3. tur #futbol #maç #sonuç #Ziraat Türkiye Kupası
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