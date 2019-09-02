Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi





İSTANBUL (AA) -da 2019-2020 sezonu birincive tescil dönemi resmen tamamlandı.

17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, bu gece yarısı itibarıyla sona erdi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacak.