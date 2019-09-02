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Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi

İSTANBUL (AA) - Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi resmen tamamlandı.17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, bu gece yarısı itibarıyla sona erdi."Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer...

Spor 02.09.2019, 22:01
Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi


İSTANBUL (AA) - Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi resmen tamamlandı.

17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, bu gece yarısı itibarıyla sona erdi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacak.

#futbol #süper lig #transfer
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