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Futbolda birinci transfer dönemi sona erdi
İSTANBUL (AA) - Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi resmen tamamlandı.17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, bu gece yarısı itibarıyla sona erdi."Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer...
Spor 02.09.2019, 22:01
17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, bu gece yarısı itibarıyla sona erdi.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacak.