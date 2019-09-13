Son Dakika
SPK haftalık bülteni
Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Osmaniye HDP İl Binasında arama
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi
Döviz kurları
Girişimci kadınlara 875 milyon lira mikrokredi
Halkbank’tan 1,1 milyar TL'lik 4 farklı bono ihracı
AK Parti'den art arda istifa haberleri geliyor
Hatice’den son saniyede altın tekme!

Futbolda şike kumpası davası Pazartesi gününe ertelendi

’Futbolda şike’ soruşturmasında FETÖ tarafından kumpas kurulduğu iddiasıyla 11’i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların savunmalarının alındığı dava Pazartesi gününe ertelendi.

Spor 13.09.2019, 18:35
Futbolda şike kumpası davası Pazartesi gününe ertelendi
banner63

’Futbolda şike’ soruşturmasında FETÖ tarafından kumpas kurulduğu iddiasıyla 11’i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların savunmalarının alındığı dava Pazartesi gününe ertelendi.

FETÖ’nün ’futbolda şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11’i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nin karşısındaki duruşma salonunda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada eski İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç savunma yaptı. Tutuklu sanık Ardıç, hakkında konuşan gizli tanığın beyanlarının çelişkili olduğunu ve sabıkalı olduğu için beyanlarının kabul edilemeyeceğini belirtti. İddiaların tutarsız olduğunu söyleyen sanık Ardıç, soruşturmada doğru işlem yaptıklarını ve iddiaları kabul etmediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Eylül Pazartesi gününe erteledi.

(İHA)
Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:50
İkindi 16:22
Akşam 19:10
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Balıkesirspor 4 6
6. Adana Demirspor 3 5
7. Keçiörengücü 3 5
8. Adanaspor 3 4
9. Erzurum BB 3 4
10. Osmanlıspor 3 4
11. Akhisar Bld.Spor 3 4
12. Altay 3 4
13. Menemen Belediyespor 3 4
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@