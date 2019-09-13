Flaş HaberAdana'daki FETÖ/PDY davasında karar
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Futbolda şike kumpası davası Pazartesi gününe ertelendi
’Futbolda şike’ soruşturmasında FETÖ tarafından kumpas kurulduğu iddiasıyla 11’i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların savunmalarının alındığı dava Pazartesi gününe ertelendi.
Spor 13.09.2019, 18:35
’Futbolda şike’ soruşturmasında FETÖ tarafından kumpas kurulduğu iddiasıyla 11’i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların savunmalarının alındığı dava Pazartesi gününe ertelendi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Eylül Pazartesi gününe erteledi.(İHA)
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