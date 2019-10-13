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Galatasaray 114 yaşında

Galatasaray Spor Kulübü’nün 114. kuruluş yılı etkinlikleri, lisede yapılan törenle sona erdi.

Spor 12.10.2019, 13:41 12.10.2019, 14:29
Galatasaray 114 yaşında

Galatasaray Spor Kulübü’nün 114. kuruluş yılı etkinlikleri, lisede yapılan törenle sona erdi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 114. kuruluş yılı etkinlikleri, dün Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı’ndaki kabrinin ziyaret edilmesiyle başladı ve bugün Galatasaray Lisesi’nde yapılan törenle devam edam etti. Atatürk anıtına çelenk konulması ve saygı duruşuyla başlayan törene, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile sporcular katıldı.

TALAT KÖSEOĞLU YAŞ KÜTÜĞÜNE 114. YIL PLAKETİNİ ÇAKTI

Kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye olan 87 yaşındaki Talat Köseoğlu, yaş kütüğüne 114. yıl plaketini çaktı. Etkinlik çerçevesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara madalya verildi. Kulüp üyeliğinde 50 yılı geride bırakan üyeler için hazırlanan madalyalarının takdimi yapıldı.

KAZANILAN KUPALAR TANITILDI

Etkinliklerde Galatasaray Spor Kulübü’nün bu yıl kazandıkları kupaların tanıtımı yapıldı. Takım ve bireysel olarak kazanılan ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tek tek anlatıldı. Futbol takımının 2018-2019 sezonunda kazandığı Süper Lig, TFF Süper Kupa ve Türkiye Kupası da tanıtımda yer aldı. Kupalar daha sonra müzeye teslim edildi.

114. yıl etkinleri geleneksel olarak yenilen pilav ile sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Galatasaray Spor Kulübü
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