"Galatasaray, bir günde tahttan inmez"
- Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: "Camianın bugünlerde birbirine sahip çıkması, kenetlenmesi şart" - "Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele az önce dediğim gibi kendi görevini yapması. Konsantrasyonunu bozmaması" - "Biz, VAR hakemliğinin Türkiye'de layıkıyla, doğru şekilde yapıldığına inanmıyoruz"
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımının kötü gidişatına ilişkin, "Galatasaray, bir günde tahttan inmez." dedi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Cengiz, Galatasaray Kulübü Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş'un annesi Raife Erdoğmuş'un cenaze töreni sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Mustafa Cengiz, "Galatasaray 4 haftadır kazanamıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusu üzerine şöyle konuştu:
"Bunlar olağan şeyler. 4 hafta üst üste değil, biz 14 yıl şampiyon olamayan bir kuşaktan geliyoruz. Hiçbir zaman bir günde kral olmadık, Galatasaray bir günde tahttan inmez. Düşmanı yenemeyenler birbirini yer. Özellikle camianın bugünlerde birbirine sahip çıkması, kenetlenmesi şart. Herkes vazifesini yaptığında saatin dişlileri gibi çarklar çalışacak ve geçmiş yıllarda olduğumuz gibi biz şampiyonluğa ulaşacağız."
Bütün takımların hakemlerden şikayetçi olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:
"2 yıldır maalesef VAR'da sorun var. Çok enteresan bir şekilde özellikle bu sezon için nerede nasıl bir moda çıktıysa VAR'a gitmemek puan kaybı. VAR'a giden hakemin sanki sicili bozuluyor gibi algı oluşturuldu. Özellikle örnek verdiler İngiltere liginde 2 saniye gitti ve hakemler korkmaya başladı. Hem VAR hakemleri hem orta hakemler. Biz VAR hakemliğini Türkiye’de layıkıyla, doğru şekilde yapıldığına inanmıyoruz. Bunu Galatasaray açısından söylemiyorum sadece. Türk futbolunun marka değeri açısından söylüyorum. VAR’a gitmiyor, özellikle gitmiyor. Yani ben her şeyi bilirim, kadir-i mutlak gibi bu olmadı. VAR hakemliği ciddi olarak sorgulanmalı. Nasıl ki siz bazı hakemleri askıya alıyorsunuz, ki bizimle alakası yok. Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve son olarak Suat Arslanboğa’nın bir saniyede görülmemiş şekilde sözleşmeleri askıya alındı. 'MHK Başkanı Sayın Oğuz Sarvan' bu VAR hakeminin sözleşmesini askıya alacak mı? Bunu soruyorum. Sayın Oğuz Sarvan gereğini yapsın."
Galatasaray Kulübü Başkanı, Gençlerbirliği maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların stada alınması esnasında büyük zorluklar yaşadıklarını da sözlerine ekledi.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:43
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:48
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Konyaspor
|7
|12
|4. Fenerbahçe
|7
|11
|5. Gaziantep FK
|6
|11
|6. Antalyaspor
|7
|11
|7. Malatyaspor
|7
|10
|8. Galatasaray
|7
|10
|9. Trabzonspor
|6
|9
|10. Göztepe
|7
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Balıkesirspor
|7
|13
|3. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|4. Fatih Karagümrük
|7
|12
|5. Altay
|7
|12
|6. Bursaspor
|7
|12
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|7
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Southampton
|8
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Eibar
|8
|9
|13. Real Valladolid
|7
|9
|14. Celta de Vigo
|8
|9
|15. Real Betis
|8
|9
|16. Deportivo Alaves
|8
|8
|17. Getafe
|7
|7
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2