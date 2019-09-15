Galatasaray camiası kahvaltıda kenetlendi
1905 Galatasaray Kültür Sanat Derneği’nin Kalamış’ta yapılan kahvaltı organizasyonu ile sarı-kırmızılı camia bir araya geldi.
1905 Galatasaray Kültür Sanat Derneği’nin Kalamış’ta yapılan kahvaltı organizasyonu ile sarı-kırmızılı camia bir araya geldi.
1905 Galatasaray Kültür Sanat Derneği, sarı-kırmızılıların Kalamış’taki tesislerinde kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdi. Yeni üyelerin beraatlarının da verildiği organizasyona 1905 Galatasaray Kültür Sanat Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, Galatasaray Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik, Ömer Cansever, Metin Karakaya ve dernek üyeleri katıldı.
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Galatasaray’ın çok iyiye gittiğini belirten Mahmut Recevik, “Her şey Galatasaray için. Kimse merak etmesin” dedi. Organizasyonda verilen ‘Adalet yoksa Galatasaray var’ tişörtüyle ilgili olarak ise, Recevik, “Anlamı var. Galatasaray’ın olduğu yerde adalet vardır. Galatasaray’ın olduğu yerde umut vardır zaten” şeklinde konuştu. ‘Adaletsiz olduğunu düşünüyor musunuz ?’sorusuna Recevik, “Evet, artık onu hepimiz biliyoruz, burada söylememize gerek yok. Neyin ne olduğunu hepimiz biliyoruz” diye cevap verdi.
Ömer Cansever ise Galatasaraylılığın ayrıcalık olduğunu ifade ederek, “O ayrıcalık için hep beraber kenetlenmemiz lazım. Çünkü bir sürü zorluğu iç içe yaşıyoruz. En çok da bizler yaşıyoruz. Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Öte yandan yapılan organizasyonda üyelere Fatih Terim’in fotoğrafının da olduğu ‘Adalet yoksa Galatasaray var’ yazılı tişörtler verildi.(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Uygar Aydın/İHA)
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