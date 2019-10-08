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Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Spor 08.10.2019, 11:24 08.10.2019, 12:26
Galatasaray'da divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünde ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Toplantı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.

Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yöneteceği toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Galatasaray #Galatasaray Kulübü #olağan divan toplantısı
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