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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
- Sarı-kırmızılıların yeni transferi Radamel Falcao, 19 yaş altı takımı ile yapılan çift kale maçta 2 gol kaydederken, karşılaşma 4-0 sona erdi
Spor 07.09.2019, 14:34 07.09.2019, 15:12
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını 9 Eylül Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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