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Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

- Sarı-kırmızılıların yeni transferi Radamel Falcao, 19 yaş altı takımı ile yapılan çift kale maçta 2 gol kaydederken, karşılaşma 4-0 sona erdi

Spor 07.09.2019, 14:34 07.09.2019, 15:12
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı.

İdmanın ana bölümünde A takım ile 19 yaş altı takımı, 11'e 11 çift kale maç oynadı. A takım, yapılan çift kale maçı 4-0 kazanırken, golleri Radamel Falcao (2), Emre Mor ve Ömer Bayram kaydetti.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını 9 Eylül Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

#futbol #Galatasaray #kasımpaşa #süperlig
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