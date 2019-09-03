Son Dakika
ABD’den İran’a ‘uzay’ yaptırımı
Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralandı
Freni patlayan tır iki aracı ezdi: Feci kaza kamerada
Karabük çöplüğünde 22 kaçak göçmen yakalandı
Londra’da Hindistan karşıtı protesto
Malatya’da beyzbol sopları ile iş yerine baskın
İzne gelen sözleşmeli er kolunu makineye kaptırdı
Bursasporlu taraftarlardan gelin ve damada sürpriz
Hastaneden suçlu kaçırmaya çalışmışlardır, tutuklandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenli bölge açıklaması

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

- Sarı-kırmızılı takımın yeni transferleri Radamel Falcao, Taylan Antalyalı ve Mario Lemina antrenmana katıldı

Spor 03.09.2019, 19:19 03.09.2019, 22:43
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde core aktivasyon ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde koşu ve topla çalışmalar gerçekleştirildi. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Yeni transferler Radamel Falcao, Taylan Antalyalı ve Mario Lemina antrenmana katılırken, milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Younes Belhanda, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Mustafa Kapı, Atalay Babacan, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Steven Nzonzi çalışmada yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

#futbol #Galatasaray #süper lig
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@