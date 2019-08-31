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Galatasaray'dan Emre Altundağ için geçmiş olsun mesajı
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 3. haftasında dün İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda yapılan maçta tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafası yarılan yardımcı antrenörü Emre Altundağ için geçmiş olsun...
Spor 31.08.2019, 14:48 31.08.2019, 17:30
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 3. haftasında dün İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda yapılan maçta tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafası yarılan yardımcı antrenörü Emre Altundağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Meydana gelen olaya tepki gösterilirken, "Yapılan menfur saldırıyı esefle kınar, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun nezdinde ilgili ve yetkili kurum ile kişilerin kanunun uygulanmasında izleyeceği tutumun, Türk sporunun geleceği adına takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.
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