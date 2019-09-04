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Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda 66. yaşına giren Terim için, "İyi ki doğdun imparator Fatih Terim."...

Spor 04.09.2019, 07:21 04.09.2019, 09:45
Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda 66. yaşına giren Terim için, "İyi ki doğdun imparator Fatih Terim." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımlarda Terim'in fotoğrafının bulunduğu görselde "Galatasaray'a adanmış bir ömür." yazsısına yer verildi.

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#Galatasaray #futbol #fatih terim #Doğum günü
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