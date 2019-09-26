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Galatasaray derbi hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin...
Spor 26.09.2019, 17:04
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunu ile devam eden antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.
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