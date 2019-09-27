Galatasaray, derbide iç saha performansına güveniyor
- Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, derbi mücadele öncesi evinde oynadığı 38 karşılaşmada rakiplerine üstünlük şansı vermedi - Söz konusu 38 maçın 32'sini kazanan ve 6'sını berabere bitiren sarı-kırmızılı takım, 99 gol attı
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, zorlu derbide iç saha performansına güveniyor.
Sarı-kırmızılı ekip, derbi maç öncesi evinde oynadığı 38 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmeyerek Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisine imza attı.
Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar, bu 38 maçta toplam 102 puan topladı.
- Gol atmakta zorlanmıyor
Galatasaray, 38 maçlık yenilmezlik serisinde gol bulmakta zorlanmadı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemde 99 kez fileleri havalandırarak 2,6 gol ortalaması yakaladı. Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenip hem yenilmezlik serisini 39 maça taşımaya hem de bu dönemdeki gol sayısını 100 veya üzerine çıkarmaya çalışacak.
Galatasaray, yenilmezlik serisindeki savunmasıyla da dikkati çekiyor. Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından kalesinde 23 gol gören sarı-kırmızılı ekibin bu kategorideki oranı ise 0,6 oldu.
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