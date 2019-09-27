Galatasaray derbiye hazır
Galatasaray, ligin 6. haftasında yarın evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor 27.09.2019, 20:48
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki çalışmalar ısınma hareketleriyle başlandı. Ardından koordinasyon sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.(İHA)
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|8
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|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
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|5
|7
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|6
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|5
|5
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|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
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|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
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|5
|-2
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|O
|P
|1. Liverpool
|6
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|6
|13
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|6
|11
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|6
|10
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|6
|8
|8. M. United
|6
|8
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|8
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|8
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|6
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|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
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|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
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|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
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|12
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|6
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|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
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|6
|8
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|7
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|6
|6
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|6
|6
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|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2