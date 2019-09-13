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Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya ekibine yenildi

Gloria Cup 2019 B Grubu’nda Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’a 71-70 mağlup oldu.

Spor 12.09.2019, 23:14
Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya ekibine yenildi
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Gloria Cup 2019 B Grubu’nda Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’a 71-70 mağlup oldu.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Antalya’da katıldığı Gloria Cup 2019’da oynadığı ilk hazırlık maçında Belek’teki Gloria Sports Arena’da Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip ilk periyodu 21-20 önde tamamlarken, ikinci periyot 39-39 eşitlikle sona erdi. Litvanya ekibi üçüncü periyotta daha etkili bir oyun sergiledi ve bu bölümü 61-49 üstün geçti. Final periyodunda da büyük çekişme yaşanırken, sarı-kırmızılı ekip, salondan 71-70 mağlup ayrıldı.

Galatasaray’ın en skorer ismi 16 sayıyla Whittington olurken, maçın en değerli oyuncusu ise Zalgiris Kaunas’tan Zach Leday seçildi.

(İHA)
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