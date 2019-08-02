Son Dakika
YAŞ Kararları Açıklandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu

Galatasaray, Emre Mor transferinin detaylarını açıkladı

Galatasaray, Emre Mor’un 600 bin Euro bedelle 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Spor 02.08.2019, 13:56 02.08.2019, 14:10
Galatasaray, Emre Mor transferinin detaylarını açıkladı

Galatasaray, Emre Mor’un 600 bin Euro bedelle 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol ekibi Celta Vigo’dan kadroya katılan Emre Mor’un transfer detaylarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600 bin Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8 milyon Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725 bin Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#futbol #spor haberleri #spor #Galatasaray #emre mor #Emre Mor transferinin detaylarını açıkladı
Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 02 Ağustos 2019
İmsak 03:59
Güneş 05:40
Öğle 13:00
İkindi 16:52
Akşam 20:09
Yatsı 21:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@