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Galatasaray Emre Mor’u KAP’a bildirdi

Galatasaray, Emre Mor’un 1 yıllığına kiralandığını KAP’a bildirdi. Oyuncunun kulübü Celta Vigo’ya da kiralama bedeli olarak 600 bin Euro ödeneceği belirtildi.

Spor 02.08.2019, 13:36 02.08.2019, 13:40
Galatasaray Emre Mor’u KAP’a bildirdi

Galatasaray, Emre Mor’un 1 yıllığına kiralandığını KAP’a bildirdi. Oyuncunun kulübü Celta Vigo’ya da kiralama bedeli olarak 600 bin Euro ödeneceği belirtildi.

(İHA)

#Celta Vigo #spor haberleri #spor #Galatasaray #emre mor #Galatasaray Emre Moru KAPa bildirdi
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