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Galatasaray Falcao’nun golüyle Kasımpaşa’yı geçti

Galatasaray Falcao’nun golüyle Kasımpaşa’yı geçti

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Müsabaka Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Spor 13.09.2019, 22:39
Galatasaray Falcao’nun golüyle Kasımpaşa’yı geçti

Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Müsabaka Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

6. dakikada sol kanatta topla buluşan İlhan’ın ceza sahası içine verdiği pasta gelişine topa vuran Hajradinovic’in şutunu kaleci Muslera kontrol etti.

12. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma’nın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic’in ceza sahası içine çevirdiği topta ön direkte Thiam’ın yaptığı vuruşta top auta çıktı.

17. dakikada ceza sahasına atılan uzun topla buluşan Babel’in verdiği pasta Falcao’nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti ve kaleci Fatih’te kaldı.

34. dakikada sol kanattan Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Nzonzi’nin kafa vuruşunda top kaleci Fatih’te kaldı.

38. dakikada Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Falcao’nun şutunda savunmada Ben Youssef’e çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

50. dakikada sol kanatta Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Marcao’nun kafa vuruşunu kaleci Fatih oyun alanına çeldi.

77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma’nın şutunu Muslera kornere çeldi.

80. dakikada Belhanda’nın orta alandan verdiği pasta topla buluşan Falcao’nun şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Nzonzi xxx, Belhanda xx, Lemina x (Ömer dk. 30 xx), Feghouli xx (Adem dk. 80 ?), Babel xxx, Falcao xxx (Donk dk. 90 ?)

Yedekler: Okan, Şener, Emre, Ahmet, Selçuk, Jimmy Durmaz, Taylan

Teknik Sorumlu: Levent Şahin

Kasımpaşa: Fatih xx, Hafez xx (Heintz dk. 82 ?), Ben Youssef xx, Veysel Sarı xxx, Popov xx, Khalili xx, Aytaç Kara xx, Hajradinovic xx, İlhan Depe xx (Mustafa Pektemek dk. 72 x), Quaresma xx, Thiam xx (Veigneau dk. 72 x)

Yedekler: Ramazan, Murat Can, Uğurcan, Fernandes, Furkan, Özgür, Azad

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gol: Falcao (dk. 38) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Hajradinovic, Youssef, Quaresma (Kasımpaşa), Marcao, Ömer (Galatasaray)

(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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