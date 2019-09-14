Galatasaray Falcao’nun golüyle Kasımpaşa’yı geçti
Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Müsabaka Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa’yı ağırladı. Müsabaka Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
6. dakikada sol kanatta topla buluşan İlhan’ın ceza sahası içine verdiği pasta gelişine topa vuran Hajradinovic’in şutunu kaleci Muslera kontrol etti.
12. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma’nın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic’in ceza sahası içine çevirdiği topta ön direkte Thiam’ın yaptığı vuruşta top auta çıktı.
17. dakikada ceza sahasına atılan uzun topla buluşan Babel’in verdiği pasta Falcao’nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti ve kaleci Fatih’te kaldı.
34. dakikada sol kanattan Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Nzonzi’nin kafa vuruşunda top kaleci Fatih’te kaldı.
38. dakikada Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Falcao’nun şutunda savunmada Ben Youssef’e çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
50. dakikada sol kanatta Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Marcao’nun kafa vuruşunu kaleci Fatih oyun alanına çeldi.
77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma’nın şutunu Muslera kornere çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Nzonzi xxx, Belhanda xx, Lemina x (Ömer dk. 30 xx), Feghouli xx (Adem dk. 80 ?), Babel xxx, Falcao xxx (Donk dk. 90 ?)
Yedekler: Okan, Şener, Emre, Ahmet, Selçuk, Jimmy Durmaz, Taylan
Teknik Sorumlu: Levent Şahin
Kasımpaşa: Fatih xx, Hafez xx (Heintz dk. 82 ?), Ben Youssef xx, Veysel Sarı xxx, Popov xx, Khalili xx, Aytaç Kara xx, Hajradinovic xx, İlhan Depe xx (Mustafa Pektemek dk. 72 x), Quaresma xx, Thiam xx (Veigneau dk. 72 x)
Yedekler: Ramazan, Murat Can, Uğurcan, Fernandes, Furkan, Özgür, Azad
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Falcao (dk. 38) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Hajradinovic, Youssef, Quaresma (Kasımpaşa), Marcao, Ömer (Galatasaray)(Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:20
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Trabzonspor
|3
|5
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Sivasspor
|3
|4
|9. Beşiktaş
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Balıkesirspor
|4
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|5
|7. Keçiörengücü
|3
|5
|8. Adanaspor
|3
|4
|9. Erzurum BB
|3
|4
|10. Osmanlıspor
|3
|4
|11. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|12. Altay
|3
|4
|13. Menemen Belediyespor
|3
|4
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|4
|8
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0