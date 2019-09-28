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Galatasaray-Fenerbahçe

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:Stat: Türk TelekomHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGalatasaray: Muslera, Mariano, Marcao,...

Spor 28.09.2019, 19:06
Galatasaray-Fenerbahçe

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci, Muric


#fenerbahçe #futbol #Galatasaray #kadro #süperlig
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2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 7 12
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7. Barcelona 6 10
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