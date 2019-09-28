Galatasaray-Fenerbahçe

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci, Muric



