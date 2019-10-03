Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına başladı.
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Paris Saint-Germain karşılaşmasında 90 dakika süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer oyuncular ise idmana ısınma hareketleriyle başlarken daha sonra koordinasyon çalışması yaptı.
Antrenmanın ana bölümü dar alan oyunları ve çift kale maçla sürerken idman soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah yapacak ve öğleden sonra Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Ankara'ya gidecek.
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