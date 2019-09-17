Galatasaray ile Club Brugge 3. randevuda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın oynayacağı Club Brugge ile 3. kez karşılaşacak. 2002 yılındaki maçlarda o dönemde sarı-kırmızılıların başında Teknik Direktör Fatih Terim bulunurken, Belçika ekibinin şu anki teknik direktörü Philippe Clement ise sahada futbolcu olarak yer almıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu ilk maçında Galatasaray, yarın TSİ 19.55’te Jan Breydelstadion Stadyumu’nda Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Bu sezonki Avrupa kupaları macerasına Brugge ile başlayacak olan sarı-kırmızılılar, rakibi ile daha önce 2 kez karşılaştı.

2002’DEN SONRA İLK KEZ

İki takım 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda aynı grupta yer aldı. İlk karşılaşma 1 Ekim 2002’de İstanbul’dan oynanırken, mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. İkinci müsabakada ise takımlar, 23 Ekim 2002’de Belçika’da birbirlerine rakip oldu ve Galatasaray sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. O dönemde de sarı-kırmızılıların başında Fatih Terim bulunuyordu.

2002 yılında oynanan maçlarda Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Belçika ekibinde futbolcu olarak sahada yer almıştı.

BELÇİKA TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Belçika ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Anderlecht ve Club Brugge ile oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 4 kez rakiplerine mağlup olurken, 2 defa da berabere kaldı. Bu mücadelelerde Cimbom, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 16 gole de engel olamadı.

Öte yandan Club Brugge’un kadrosunda geçtiğimiz sezon Galatasaray’da oynayan golcü futbolcu Mbaye Diagne de yer alıyor. Diagne, yaz transfer döneminde kiralık olarak Belçika takımına gitmişti.

Club Brugge-Galatasaray müsabakasını Slovenya Futbol Federasyonu’nundan Slavko Vincic yönetecek. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

(İHA)