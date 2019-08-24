Galatasaray ile Konyaspor 37. randevuda

Galatasaray ile Konyaspor, yarın oynayacakları maç ile birlikte ligde 37. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılıların, 27’e 2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig’in ikinci haftasında yarın saat 21.45’te Türk Telekom Stadyumu’nda Konyaspor ile mücadele edecek. Ligin ilk haftasında iki takım da 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Denizlispor’a 2-0 yenilirken, yeşil-beyazlılar ise evinde Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

37. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. Geride kalan 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom’un 71 golüne Konya ekibi 20 golle yanıt verdi.

İki takım arasında son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Konya’da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

KONYA’YA EN SON 2003 YILINDA YENİLDİ

Galatasaray, ligde Konyaspor’a 25 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya’ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0’lık skorla aldı. Söz konusu 25 karşılaşmada Aslan, 19 kez galip gelirken, 6 kez de berabere kaldı.

EVİNDE 36 MAÇTIR GEÇİT VERMİYOR

Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı 36 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 31 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

FATİH TERİM’İN CEZASI BİTTİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in 33. haftasındaki Başakşehir müsabakasında hakem tarafından tribüne gönderilen Fatih Terim’e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının ilkini geçen sezonun son haftasındaki Sivasspor maçında, diğerini de TFF Süper Kupa’daki Akhisarspor müsabakasında çeken Terim, ligin ilk haftasındaki Denizlispor karşılaşmasıyla cezasını tamamladı. Deneyimli teknik adam, Konyaspor maçıyla birlikte takımın başında yer alacak.

MARCAO CEZALI

Denizlispor maçı öncesinde Galatasaray’da Marcao’nun cezası bulunuyor. Ligin ilk haftasında deplasmandaki Denizlispor maçında çift sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kalan Brezilyalı futbolcu, Konya müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

DÜDÜK METE KALKAVAN’DA

İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Kutluhan Bilgiç görev alacak. Maçta VAR’da Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR’da ise Kerem Ersoy olacak.

(İHA)