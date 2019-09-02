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“Galatasaray'ın beni daha önceden istediğini biliyordum“
- Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone: - "Üç, dört yıl önce Galatasaray'ın ilgisi vardı" - "Gelmeden önce Deportivo'dan takım arkadaşım Emre Çolak ile konuştum"
Spor 02.09.2019, 17:07 02.09.2019, 20:19
İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone, kariyerinde önemli bir adım attığını söyledi.
GSTV'ye konuşan Andone, sarı-kırmızılı kulübün kendisini daha önce de istediğini belirterek, "Galatasaray'ın beni daha önceden istediğini biliyordum. Üç, dört yıl önce Galatasaray'ın ilgisi vardı. Süreç çok hızlı gelişti, iki gün içerisinde her şey bitti. Burada olduğum için çok gururluyum. Ulusal basında da burada oynamam için baskı olduğunu da söyleyebilirim. Kariyerimin yeni sayfasında benim için çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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Deportivo La Coruna'da eski takım arkadaşı Emre Çolak'tan Galatasaray ile ilgili bilgi aldığını söyleyen Andone şunları kaydetti: