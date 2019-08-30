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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

- Sarı-kırmızılı ekip, A Grubu'ndaki ilk maçını deplasmanda Club Brugge ile yapacak

Spor 29.08.2019, 21:52 30.08.2019, 08:36
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yapacağı maçların programı belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekibin A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

18 Eylül Çarşamba:

19.55 Club Brugge-Galatasaray

1 Ekim Salı:

22.00 Galatasaray-PSG

22 Ekim Salı:

22.00 Galatasaray-Real Madrid

6 Kasım Çarşamba:

23.00 Real Madrid-Galatasaray

26 Kasım Salı:

20.55 Galatasaray-Club Brugge

11 Aralık Çarşamba:

23.00 PSG-Galatasaray

#A Grubu #Club Brugge #Galatasaray #Paris SaintGermain #PSG #Real Madrid #UEFA Şampiyonlar Ligi
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