Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yapacağı maçların programı belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekibin A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

18 Eylül Çarşamba:

19.55 Club Brugge-Galatasaray

1 Ekim Salı:

22.00 Galatasaray-PSG

22 Ekim Salı:

22.00 Galatasaray-Real Madrid

6 Kasım Çarşamba:

23.00 Real Madrid-Galatasaray

26 Kasım Salı:

20.55 Galatasaray-Club Brugge

11 Aralık Çarşamba:

23.00 PSG-Galatasaray