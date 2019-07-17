Galatasaray'ın Yeni Kalecisi Okan Kocuk Kimdir?

Fernando Muslera’ya alternatif bir transfer yapmak isteyen Galatasaray Futbol Kulübü , Bursaspor’un başarılı kalecisi Okan Kocuk ile anlaşmaya vararak 4 yıllığına yeni kalecisine kavuştu. 1995 Bursa doğumlu olan Okan Kocuk , futbol kariyerine, Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa takımından oynayarak başladı. İlk yıllarından itibaren Genç Milli Takımda yer alan başarılı kalecinin son adresi ise geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamayla, Galatasaray oldu.

Uzun süredir Galatasaray’da başarılı bir performans gösteren kaleci Fernando Muslera’nın yanında yeni bir kaleci bulundurmak isteyen Galatasaray, genç yeteneği kadrosuna kattı. Bursaspor’da başarılı bir sezon geçiren Okan Kocuk, Galatasaray yönetimi tarafından yıllık sözleşmeyle alındı. 8 sezon boyunca Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’ya bir alternatif bulmayan sarı kırmızılı ekip, nihayet genç ve yerli bir kaleciyle anlaşarak bu arayışını 4 yıllığına noktalamış oldu. 23 yaşındaki genç kaleci Bursaspor’da başarılı bir sezon geçirmesinin ardından dikkatleri üzerine çekmişti.

Geçtiğimiz sezonda küme düşen Bursaspor’da 22 maça çıkan yetenekli kaleci Okan Kocuk, aynı zamanda Milli takım aday kadrosuna da çağrılmıştı. Şenol Güneş tarafından genç isimlerle oluşturulan yeni Milli Takım kadrosunda önümüzdeki yıllarda Milli Takımda da oynayacağı düşünülmektedir. Galatasaray’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Okan Kocuk’u 4 yıllığına 450 Bin Euro’luk bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı duyuruldu. Okan Kocuk transferinin ardından Galatasaray’ın başarılı Uruguaylı kaleci Fernanda Muslera’nın takımdan ayrılacağı yönünde söylentilerin başlamasına neden oldu.

Galatasaray Okan Kocuk Transferini Tamamladı!

Yaklaşık 8 sezon boyunca Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’ya bir alternatif arayan Galatasaray ekibi, bu arayışlarını uzun süredir Bursaspor ile yapılan görüşmeler sonucunda tamamladı. Bursaspor’da Harun Tekin’in transferinden sonra başarılı bir sezon geçiren Okan Kocuk, sarı kırmızılı ekibin çalışmaları sonucunda transfer edildi.

Bursaspor ile sözleşmesi bulunan Okan Kocuk’un 450 Bin Euroluk sözleşme fesih bedeli Galatasaray tarafından ödenerek başarılı kalecinin bonservisini almış oldu. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın sağlık kontrolünden geçen Okan Kocuk, 4 yıllık bir anlaşmayla artık resmen sarı kırmızılı ekibin kadrosuna dâhil oldu. Transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından Galatasaray’ın Avusturya’daki takım kampına katılması beklenmektedir.

Bursaspor’un geçtiğimiz sezonda küme düşmesinin ardından Süper Lig kariyerine Galatasaray’da devam edecek olan Okan Kocuk’un sarı kırmızılı takımda önemli başarılara imza atacağı düşünülmektedir.

Bursaspor’da önce Harun Tekin’in Fenerbahçe transferi ardından da Okan Kocuk transferlerinin yaşanması Bursaspor’da kaleci arayışlarına neden oldu. Son sezonda düşüşe geçen Bursaspor, küme düşmüş ve yeni sezonda 1. Ligde top oynamaya devam edecektir.

Galatasaray taraftarları arasında Okan Kocuk’un transferi sonrası Fernando Muslera’nın da takımdan ayrılacağı düşüncesine neden oldu. Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’nın alternatifi olarak görülen Okan Kocuk’un 4 yıllık sözleşmeyle Galatasaray’a dâhil olması ise taraftarlar arasında sevinçle karşılandı. Genç kalecinin 4 yıldan sonra daha uzun süre Galatasaray’da forma giymesi beklenmektedir.

Okan Kocuk Kimdir?

27 Temmuz 1995 yılında Bursa’nın Kemal Paşa ilçesinde dünyaya gelen Okan Kocuk, 2006 yılında futbol kariyerine yine Bursa’nın Mustafa Kemal Paşa takımında başladı. 3 yıl boyunca M. Kemal Paşa kulübünde forma giyen ve başarılı performansıyla gelecek vaat eden Okan Kocuk, Bursaspor’un alt yapısına transfer edildi. Kısa süre içinde burada da başarılı bir oyun çıkaran Okan Kocuk, 2011 yılında Bursaspor ile profesyonel sözleşme imzalayarak, futbol yaşamına profesyonel olarak başladı. 6 yıl boyunca Bursaspor’un küçük yaş kategorisi takımlarında kalecilik yapan Okan Kocuk, kısa süreliğine Bandırmaspor ve İstanbulspor kulüplerine kiralanarak önemli bir futbol tecrübesi kazanmıştır.

İstanbulspor kariyeri sırasında Spor Toto 1. Ligde 28 maça çıkmış ve göstermiş olduğu performanslar sayesinde kısa sürede birçok profesyonel futbol kulübünün dikkatini çekmiştir. Sezonun bitmesinin ardından Samet Aybaba yönetiminde ki Bursaspor’da yeniden forma giymeye başlayan Okan Kocuk, Bursaspor’un kalecisi Harun Tekin’in Fenerbahçe’ye gitmesinin ardından Süper Ligde forma giyme şansı yakaladı.

Oynadığı takımlarda oldukça dikkat çeken Okan Kocuk, Genç Milli Takımlarda ; U – 16, U – 17, U – 18 ve A2 takımlarında milli takım kariyerine adım attı. Geçtiğimiz sezon Mircea Lucescu yönetimindeki A Milli Futbol Takımına da davet edilen başarılı eldiven Okan Kocuk, gelecek dönemde Milli Takım kalesinde de görev yapması beklenmektedir.

Bursaspor’un kalesini koruyan Harun Tekin’in Fenerbahçe’ye transfer olmasının ardından Bursaspor kalesinde görev almaya başlayan Okan Kocuk, sezon boyunca 22 maçta forma giyme şansı bulmuş ve toplamda kalesinde 23 gol görürken, 7 karşılaşmada olağan üstü bir performans sergilemiştir.