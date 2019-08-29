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Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde...

Spor 29.08.2019, 12:31 29.08.2019, 15:04
Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazır
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanda, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyununun ardından oyuncuların taktik çalışma yaptığı ifade edildi.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması için bugün akşam saatlerinde özel bir uçakla Kayseri'ye gidecek ve mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın İstikbal Mobilya Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Steven Nzonzi, Emre Mor.

Hazırlıklarını takımdan ayrı sürdüren Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Jan Michael Seri ise kafilede yer almadı.

#antrenman #futbol #Galatasaray #İstikbal Mobilya Kayserispor #süper lig
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