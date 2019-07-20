Galatasaray, İtalya'da ACF Fiorentina Takımı İle Hazırlık Maçı Yapacak
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00’de İtalya’da Fiorentina ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00’de İtalya’da Fiorentina ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Galatasaray, 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında İtalya’nın ACF Fiorentina takımıyla özel maçta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00’de İtalya’nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’nda oynanacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıları UEFA Kupası şampiyonluğuna taşıdığı sezonun ardından 2000-2001 sezonunda Fiorentina’yı çalıştırmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Fiorentina ile daha önce 8 Ağustos 2012’de Türk Telekom Stadyumu’nda hazırlık maçında karşılaşmıştı. Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 galip ayrılmıştı.
(İHA)
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