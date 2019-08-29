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Galatasaray kafilesi Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.İstanbul'dan özel uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini, sarı-kırmızılı...

Spor 29.08.2019, 16:04 29.08.2019, 18:59
Galatasaray kafilesi Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesini, sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.

Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, meşale yakarak başta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim olmak üzere takıma büyük ilgi gösterdi. Takımlarını destekleyen taraftarlar, futbolculara çiçek verip özçekim yaptı.

Öte yandan, Radamel Falcao transferini bekleyen taraftarlar "Taraftar çıldırdı Falcao'yu bekliyor" tezahüratı yaparak isteklerini Fatih Terim olmak üzere yöneticilere iletti.

Kayserispor-Galatasaray maçı, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

#Galatasaray #İstikbal Mobilya Kayserispor #süper lig
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