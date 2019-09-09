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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı...
Spor 09.09.2019, 13:52
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sahada koordinasyon, sürat ve çeviklik çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, dar alanda dayanıklılığa yönelik oyunlarla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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