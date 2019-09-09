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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı...

Spor 09.09.2019, 13:52
Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Sahada koordinasyon, sürat ve çeviklik çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, dar alanda dayanıklılığa yönelik oyunlarla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

#futbol #Galatasaray #kasımpaşa #süperlig
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