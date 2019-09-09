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Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Spor 09.09.2019, 13:47
Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Oyunlar öncesinde, arasında ve sonunda interval koşular gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.(İHA)
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