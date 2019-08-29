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Galatasaray, Kayseri deplasmanında

- Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak - Galatasaray'da kırmızı kart cezalı Seri müsabakada forma giyemeyecek

Spor 29.08.2019, 07:21
Galatasaray, Kayseri deplasmanında
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon Galatasaray, ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, ikinci haftada ise sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor ise ilk hafta evinde Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu, ikinci haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda yaptığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.


- Seri cezalı


Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Jean Michael Seri, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Konyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Seri, müsabakanın kadrosunda bulunmayacak.

Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezası biten Marcao ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.

Belindeki ağrıları geçen Younes Belhanda'nın yarınki maçın kadrosunda olması bekleniyor.


#futbol #Galatasaray #İstikbal Mobilya Kayserispor #süperlig
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