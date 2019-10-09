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Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı sona erdi

- Toplantıda üyelerin eleştirilerine maruz kalan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, konuşma yapmadı

Spor 09.10.2019, 18:32
Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı sona erdi
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Eşref Hamamcıoğlu başkanlık etti.

Toplantıya Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, bazı yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra eski başkanlardan Duygun Yarsuvat, Faruk Süren ve Dursun Özbek ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu ile bazı üyelerin yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda sert eleştiriler yönelttiği Başkan Mustafa Cengiz, konuşma yapmadan salondan ayrıldı.

#Divan Kurulu #Eşref Hamamcıoğlu #Galatasaray #Galatasaray Kulübü #Mustafa Cengiz #olağan divan kurulu toplantısı
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