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Galatasaray, Lemina için görüşmelere başladı
- Sarı-kırmızılı kulüp, Gabonlu futbolcunun kiralanması için görüşmelere başlandığını duyurdu
Spor 02.09.2019, 10:45
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Southampton ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, bugün İstanbul'a gelecek.
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