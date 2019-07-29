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Galatasaray, Luyindama’nın bonservisini aldı

Galatasaray Kulübü, kiralık olarak forma giyen Luyindama’nın bonservisini aldığını açıkladı.

Spor 29.07.2019, 18:49 29.07.2019, 18:54
Galatasaray, Luyindama’nın bonservisini aldı

Galatasaray Kulübü, kiralık olarak forma giyen Luyindama’nın bonservisini aldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alana açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio’nun Kulübü, S.A. Standard De Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

(İHA)

#Luyindamanın bonservisini aldı #Galatasaray
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