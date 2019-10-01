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Galatasaray-PSG: Kadrolar açıklandı

İUEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Galatasaray-Paris Saint-Germain (PSG) maçının hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: Türk TelekomHakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya) Galatasaray: Muslera,...

Spor 01.10.2019, 21:04 01.10.2019, 21:10
Galatasaray-PSG: Kadrolar açıklandı


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Galatasaray-Paris Saint-Germain (PSG) maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Di Maria, Sarabia, Icardi


#futbo #Galatasaray #PSG #UEFA Şampiyonlar Ligi
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