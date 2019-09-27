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Galatasaray-PSG maçına doğru

- Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile evinde yapacağı karşılaşmanın biletleri, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkarıldı

Spor 27.09.2019, 14:24
Galatasaray-PSG maçına doğru
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İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü evinde Fransa Temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı karşılaşmanın biletleri, satışa sunuldu.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri; Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden olmak üzere GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkarıldı.

Biletlerin satışı, yarın saat 11.00'de sadece GS Logolu passolig kart sahiplerine yapılacak. 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren ise diğer logolu passolig kart sahiplerine bilet satış gerçekleştirilecek.

Maçın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 1.500 Lira

Kategori 2: 1.300 lira

Kategori 3: 1.200 lira

Kategori 4: 1.000 Lira

Kategori 5: 900 Lira

Kategori 6: 700

Kategori 7: 500 Lira

Kategori 8: 400 Lira

Kategori 9: 350 Lira

Kategori 10: 200 Lira

Kategori 11: 175 Lira

Kategori 12 (Misafir): 175 Lira

Galatasaray, A Grubu ikinci maçında PSG'yi 1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de konuk edecek.





#futbol #Galatasaray #PSG #süperlig #UEFA Şampiyonlar Ligi
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