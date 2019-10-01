Galatasaray-PSG maçından notlar: Türk Telekom tıklım tıklım

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk eden Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı derbi maça göre iki değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi sakatlanan Mario Lemina'nın yerine, Fenerbahçe derbisinde tribüne gönderdiği Jean Michael Seri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray'ın son lig mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Sofiane Feghouli ise zorlu PSG maçında yedekler arasında yer aldı. Bu oyuncunun yerine de Ryan Donk ilk 11'de şans buldu.

- Kontrollü oyuna dönük kadro tercihi

Terim, A Grubu'nun ilk maçında Real Madrid'i 3-0 mağlup eden PSG karşısında kontrollü oynayacak şekilde kadro tercihlerinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, savunmanın göbeğinde Christian Luyindama, Ryan Donk ve Marcao'yu görevlendirdi. Mariano Filho ile Yuto Nagatomo yine beklerde oynarken, savunmanın önünde ise Steven Nzonzi, Seri ve Younes Belhanda forma giydi.

Ryan Babel ile Radamel Falcao ise hücumda gol aradı.

Galatasaray'da Feghouli'nin yanı sıra Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram ve Florin Andone de yedek soyundu.

- Stat tamamen doldu

Galatasaraylı taraftarlar, PSG karşısında takımlarına büyük destek verdi.

Stadı tamamen dolduran sarı-kırmızılılar, müsabakadan saatler önce tezahüratlar yaparak maçın havasına girdi.

Az sayıdaki PSG taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden maçı izledi. Fransız ekibinin taraftarları, maç öncesi tribünde meşale yaktı.

Karşılaşmaya yabancı basının ilgisi de fazla oldu.

Mücadelede 60 Fransız gazetecinin yanı sıra, 3 Japon, birer Hollandalı, İngiliz, Cezayirli, Yunan, Azerbaycanlı ve İsrailli medya mensubu da görev yaptı.

Bu arada UEFA Gençlik Ligi'ndeki maçta Galatasaray, PSG'ye 5-1 yenildi.

PSG'de önemli eksikler

Grubun favori takımlarından PSG, Galatasaray karşısına önemli oyuncularından yoksun çıktı.

Fransız ekibinde cezalı Brezilyalı oyuncu Neymar'ın yanı sıra, sakatlıkları nedeniyle Uruguaylı forvet Edinson Cavani, Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, Alman stoper Thilo Kehrer ve Fransız sağ bek Colin Dagba kadroda yer almadı.

Sakatlıklarını atlatan Fransız hücum oyuncusu Kylian Mbappe yedekler arasında yer alırken, Arjantinli forvet Mauro Icardi ilk 11'de şans buldu.

Maç öncesi dostluk yemeği

Karşılaşma öncesi iki takımın yöneticileri ve UEFA yetkilileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe Galatasaray'dan yöneticiler Yusuf Günay, Kaan Kançal, İlber Aydemir, Dorukhan Acar, Mahmut Recevik, PSG Genel Müdürü Jean-Claude Blanc, genel sekreteri Victoriano Melero, sportif direktörü Leonardo De Araujo ve iletişim direktörü Jean-Martial Ribes katıldı.

Yusuf Günay ile Kaan Kançal, PSG yöneticilerine Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısının maketini ve Blanc'a adının yazılı olduğu Galatasaray formasını takdim etti. Blanc ise sarı-kırmızılılara, Galatasaray ile PSG arasında oynanan mücadeleyi temsil eden portre ve tepsi hediye etti.