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Galatasaray, Rumen golcüyü de KAP’a bildirdi
Galatasaray, Radamel Falcao’nun ardından bir golcü oyuncuyu daha kadrosuna katıyor.
Spor 01.09.2019, 23:10
Sarı-kırmızılı kulüp, İngiltere ekibi Brighton & Hove Albion FC kulübünün Rumen golcüsü Florin Andone’yi kiralamak için görüşmelere başladı. Galatasaray’ın transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Florin Andone’nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.(İHA)
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