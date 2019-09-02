Galatasaray, Rumen golcüyü de KAP’a bildirdi

Galatasaray, Radamel Falcao’nun ardından bir golcü oyuncuyu daha kadrosuna katıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, İngiltere ekibi Brighton & Hove Albion FC kulübünün Rumen golcüsü Florin Andone’yi kiralamak için görüşmelere başladı. Galatasaray’ın transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Florin Andone’nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

(İHA)