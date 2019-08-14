Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı? Diğer temsilcimiz Başakşehir'in elenmesi sonrasında gelirini arttıran sarı kırmızılı takım hakkında kazandığı para araştırılmaya başlandı. Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma hakkını kazanan Galatasaray'ın kasası dolmaya devam ediyor. Bir çok favori takımında ön elemede elenmesi sonrasında kat sayı hesaplamasıyla birlikte kazanılacak gelir belli olacak. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı? Tüm merak edilen haber detaylar haberimizde...

2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden tek Türk takımı olan Galatasaray için bu eşleşme kritik önem taşıyor. Çünkü Başakşehir'in gruplara kalması ya da gruplara kalamadan elenmesi halinde sarı kırmızılıların elde edeceği gelirler de değişecek.

Başakşehir gruplara kalmayı başaramazsa Galatasaray ne kadar para kazanacak?

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılamaması, yayın hakkı gelirleri açısından Galatasaray'ı yakından ilgilendiriyor.

Turuncu mavililer gruplara kalmayı başarırsa dağıtalacak yayın geliri iki Türk takımı arasında paylaşılacak. Başakşehir gruplara kalmayı başaramazsa Galatasaray bu gelirin yüzde doksanını tek başına kasasına koyacak.

Galatasaray geçtiğimiz sezon bu kalemden 8.5 milyon euro kazandı.

Diğer gelir kalemleri

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takımın tamamına 15 milyon 250 bin euro dağıtılıyor. Ayrıca takımların her galibiyeti için 2 milyon 700 bin euro, her beraberliği için ise 900 bin euro ödeme yapılıyor.

Bunun yanında UEFA, dağıtılan ödüllerin bir bölümünde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre kulüplere ödenen Pazarlama Havuz gelirlerinin payı azaltılırken Takım Katsayısı Reytingi'ne göre yeni bir dağıtım modeli oluşturuldu. Bu modelde ise takımlar, son on yıldaki Avrupa puanlarına göre sıralanacak. İlk sıradaki takımın 32 pay, son sıradaki takımın 1 pay alacağı sistemde kulüplere her bir pay için 1 milyon 108 bin euro ödenecek. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan 32 takım arasında 26. sırada yer alan Galatasaray, sadece bu kalemden 7 milyon 756 bin euro gelir elde etti.

(Goal.com)