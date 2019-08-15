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Galatasaray sezonun ilk maçı için Denizli’ye geldi

Galatasaray, Süper Lig’in açılışında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maç için Denizli’ye geldi.

Spor 15.08.2019, 18:54

Galatasaray, Süper Lig’in açılışında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maç için Denizli’ye geldi.

Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında yarın Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka için Çardak Havaalanı’na geldi. Havaalanında Galatasaray kafilesini birçok sarı-kırmızılı taraftar çiçeklerle karşıladı. Yoğun sevgi gösterisi nedeniyle bazı futbolcular takım otobüsüne binmekte güçlük çekerken, taraftarlar tezahüratlarla desteklerini gösterdi. Kafilenin takım otobüsüne binmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, Pamukkale ilçesinde konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Sarı-kırmızılıların kafilesinde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

(Gökten Ceylan - Mine Tatay/İHA)
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