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Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 11.10.2019, 13:38 11.10.2019, 14:03
Galatasaray, Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında evinde DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve şut çalışması ile devam etti. İdmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, DG Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Galatasaray #Sivasspor
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