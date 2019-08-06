Son Dakika
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara’daki kritik görüşme başladı
MSB: ABD'li askeri yetkililer ile görüşme başladı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı
Ankara’da kritik toplantıya yarın devam edilecek
Merkez Bankasından flaş açıklama
FLAŞ Halis Aygün: YKS tercih sonuçlarını bayramdan önce açıklayacağız.
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısına Kocaeli’den 2 isim uydu

Galatasaray Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı

2019 TFF Süper Kupa maçında yarın Ankara’da Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını Florya’da yaptığı sabah idmanı ile tamamladı.

Spor 06.08.2019, 00:00 06.08.2019, 15:50
Galatasaray Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı

2019 TFF Süper Kupa maçında yarın Ankara’da Akhisarspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını Florya’da yaptığı sabah idmanı ile tamamladı.

Galatasaray, Akhisarspor ile oynayacağı 2019 TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve sürat çalışması ile devam etti. 5’e 2 dar alanda oyun çalışmasının yapıldığı antrenmanın ana bölümünde ise Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı kafile bugün saat 16.00’da Süper Kupa finalinin oynanacağı Ankara’ya hareket edecek.

DİAGNE, OZORNWAFOR VE ŞENER FİNALDE YOK

Galatasaray’da idmanlara yeni başlayan Mbaye Diagne ile birlikte yeni transfer Valentine Ozornwafor ve sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı, Akhisarspor maçı kadrosuna alınmadı. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Adem Büyük, Ahmet Çalık, Atalay Babacan, Christian Luyindama, Emre Mor, Erencan Yardımcı, Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Jimmy Durmaz, Konstantinos Mitroglou, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Martin Linnes, Mustafa Kapı, Okan Kocuk, Ömer Bayram, Ryan Donk, Ryan Babel, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#spor haberleri #spor #ankara #Akhisarspor #2019 TFF Süper Kupa maçı #süper kupa #Galatasaray
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 06 Ağustos 2019
İmsak 04:05
Güneş 05:44
Öğle 13:00
İkindi 16:51
Akşam 20:05
Yatsı 21:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@