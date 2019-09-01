Galatasaray taraftarı akın akın havalimanında!
Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao’yu bekleyen Galatasaray taraftarının sayısı havalimanında saatler geçtikçe artıyor. Zaman zaman izdihamın yaşandığı Genel Havacılık’ta polis güvenlikte zor anlar yaşıyor.
Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao’yu bekleyen Galatasaray taraftarının sayısı havalimanında saatler geçtikçe artıyor. Zaman zaman izdihamın yaşandığı Genel Havacılık’ta polis güvenlikte zor anlar yaşıyor.
Galatasaray’ın Monaco’dan transfer ettiği Radamel Falcao, akşam saatlerinde İstanbul’a inecek. Sabahın erken saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarların bekleyişi artarak devam ediyor. On binlerce taraftar, alana girmek için bariyerlerin arkasında beklerken, zaman zaman çocuk ve kadın taraftar da zor anlar yaşıyor. Falcao’nun 16.00’da açıklanan iniş saatinin sarkmasına rağmen alandaki sayı her geçen dakika artarak büyüyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, 19.30’da inecek olan yıldızlarını tezahüratlarla beklemeye devam ediyor.
(Güven Mert Ercan/İHA)
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