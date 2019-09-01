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Galatasaray taraftarı, Falcao'yu bekliyor
- Sarı-kırmızılı binlerce taraftar, Kolombiyalı futbolcuyu karşılamak için havalimanına geldi
Spor 01.09.2019, 15:55
İSTANBUL (AA) - Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu karşılaşmak için havalimanına akın etti.
Güvenlik nedeniyle terminalin girişindeki yolda kurulan barikatın dışında bekletilen taraftarlar, Radamel Falcao lehine tezahüratlarda bulundu.
Meşaleler yakıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim lehine de tezahürat yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün transferi için Fransız takımı Monaco ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurduğu Falcao'nun saat 20.00 gibi İstanbul'da olması bekleniyor.
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